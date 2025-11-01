БорсаDEX+
Цената в реално време на Cicada Finance днес е 0.00224428 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за LTCIC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на LTCIC в MEXC сега.

Cicada Finance Лого

Cicada Finance цена (LTCIC)

Не се намира в списъка

1 LTCIC към USD - цена в реално време:

$0.00224428
+2.90%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията.
USD
Cicada Finance (LTCIC) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:42:57 (UTC+8)

Информация за цената за Cicada Finance (LTCIC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00216707
24-часов нисък
$ 0.00226968
24-часов висок

$ 0.00216707
$ 0.00226968
$ 0.00289418
$ 0.00209182
-0.06%

+2.98%

+2.37%

+2.37%

Цената в реално време за Cicada Finance (LTCIC) е$0.00224428. През последните 24 часа LTCIC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00216707 до най-висока стойност $ 0.00226968, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LTCIC е $ 0.00289418, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00209182.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LTCIC има промяна от -0.06% за последния час, +2.98% за 24 часа и +2.37% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Cicada Finance (LTCIC)

$ 5.85M
--
$ 22.44M
2.61B
10,000,000,000.0
Текущата пазарна капитализация на Cicada Finance е $ 5.85M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LTCIC е 2.61B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 22.44M.

История на цените за Cicada Finance (LTCIC) USD

През днешния ден промяната в цената на Cicada Finance към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Cicada Finance към USD беше $ -0.0003645731.
През последните 60 дни промяната в цената на Cicada Finance към USD беше $ -0.0003358829.
През последните 90 дни промяната в цената на Cicada Finance към USD беше $ -0.0004931733022530437.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+2.98%
30 дни$ -0.0003645731-16.24%
60 дни$ -0.0003358829-14.96%
90 дни$ -0.0004931733022530437-18.01%

Какво е Cicada Finance (LTCIC)

Cicada Finance is a decentralized finance (DeFi) asset management protocol. It serves as a platform for managing real yield assets (RYA), which are tokenized assets backed by tangible returns from real-world and on-chain sources, such as real-world assets (RWAs) and CeFi strategies. The protocol integrates DeFi and centralized decentralized finance (CeDeFi) elements to facilitate asset tokenization, trading, and yield generation through smart contracts.

The purpose of Cicada Finance is to create a system for sustainable yield generation in DeFi by emphasizing assets with verifiable, underlying value rather than relying on token inflation or short-term incentives. It aims to address common DeFi challenges like volatility and unsustainable returns by providing mechanisms for liquidity optimization, risk management, and transparent asset verification.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Cicada Finance (USD)

Колко ще струва Cicada Finance (LTCIC) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Cicada Finance (LTCIC) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Cicada Finance.

Проверете прогнозата за цената за Cicada Finance сега!

LTCIC към местни валути

Токеномика на Cicada Finance (LTCIC)

Разбирането на токеномиката на Cicada Finance (LTCIC) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените LTCIC сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Cicada Finance (LTCIC)

Колко струва Cicada Finance (LTCIC) днес?
Цената в реално време на LTCIC в USD е 0.00224428 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на LTCIC към USD?
Текущата цена на LTCIC към USD е $ 0.00224428. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Cicada Finance?
Пазарната капитализация за LTCIC е $ 5.85M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на LTCIC?
Циркулиращото предлагане на LTCIC е 2.61B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на LTCIC?
LTCIC постигна ATH цена от 0.00289418 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на LTCIC?
LTCIC достигна ATL цена от 0.00209182 USD.
Какъв е обемът на търговията на LTCIC?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за LTCIC е -- USD.
Ще се повиши ли LTCIC тази година?
LTCIC може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за LTCIC за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Cicada Finance (LTCIC)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

