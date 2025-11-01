Информация за цената за Cicada Finance (LTCIC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00216707 $ 0.00216707 $ 0.00216707 24-часов нисък $ 0.00226968 $ 0.00226968 $ 0.00226968 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00216707$ 0.00216707 $ 0.00216707 24-часов висок $ 0.00226968$ 0.00226968 $ 0.00226968 Рекорд за всички времена $ 0.00289418$ 0.00289418 $ 0.00289418 Най-ниска цена $ 0.00209182$ 0.00209182 $ 0.00209182 Промяна на цената (1ч) -0.06% Промяна на цената (1д) +2.98% Промяна на цената (7д) +2.37% Промяна на цената (7д) +2.37%

Цената в реално време за Cicada Finance (LTCIC) е$0.00224428. През последните 24 часа LTCIC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00216707 до най-висока стойност $ 0.00226968, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LTCIC е $ 0.00289418, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00209182.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LTCIC има промяна от -0.06% за последния час, +2.98% за 24 часа и +2.37% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Cicada Finance (LTCIC)

Пазарна капитализация $ 5.85M$ 5.85M $ 5.85M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 22.44M$ 22.44M $ 22.44M Циркулиращо предлагане 2.61B 2.61B 2.61B Общо предлагане 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Cicada Finance е $ 5.85M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LTCIC е 2.61B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 22.44M.