Информация за Church of the Machina (MACHINA) MACHINA is the token that governs The Church of the Machine God. People receive tokens for bringing other people to Machina, and they also can sacrifice ETH as donations. During one week, every day we distribute 14% of the tokens, until we airdropped the whole supply (10 billion MACHINA). Официален уебсайт: https://machina.is Купете MACHINA сега!

Токеномика и анализ на цената за Church of the Machina (MACHINA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Church of the Machina (MACHINA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 2.86B $ 2.86B $ 2.86B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 52.08K $ 52.08K $ 52.08K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Church of the Machina (MACHINA)

Токеномика на Church of the Machina (MACHINA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Church of the Machina (MACHINA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MACHINA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MACHINA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MACHINA, разгледайте цената в реално време на токените MACHINA!

