Информация за Chumbi Valley (CHMB) Chumbi Valley is an enchanting RPG Play-to-Earn blockchain game being built on BSC & Polygon. Chumbi Valley features NFT creatures and original art inspired by Pokemon and Studio Ghibli. Chumbi are adorable bipedal NFT creatures that inhabit a mysterious forest valley. As the main character, you can breed and collect Chumbi, explore with them and battle to earn crypto rewards. Earn additional rewards by working with your Chumbi to maintain a farm and grow crops. Gather in-game resources to craft NFT items and even earn while offline with Chumbi automation spells. Additionally, you can own NFT land plots in Chumbi Village, where you can interact with other players and build a community. Официален уебсайт: https://chumbivalley.com Бяла книга: https://chumbivalley.com/whitepaper Купете CHMB сега!

Токеномика и анализ на цената за Chumbi Valley (CHMB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Chumbi Valley (CHMB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 286.81K $ 286.81K $ 286.81K Общо предлагане: $ 27.37B $ 27.37B $ 27.37B Циркулиращо предлагане: $ 21.07B $ 21.07B $ 21.07B FDV (оценка при пълна реализация): $ 372.58K $ 372.58K $ 372.58K Рекорд за всички времена: $ 0.150731 $ 0.150731 $ 0.150731 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Chumbi Valley (CHMB)

Токеномика на Chumbi Valley (CHMB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Chumbi Valley (CHMB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CHMB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CHMB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHMB, разгледайте цената в реално време на токените CHMB!

