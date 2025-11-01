Информация за цената за Chrema Coin (CRMC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.762197 $ 0.762197 $ 0.762197 24-часов нисък $ 0.839375 $ 0.839375 $ 0.839375 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.762197$ 0.762197 $ 0.762197 24-часов висок $ 0.839375$ 0.839375 $ 0.839375 Рекорд за всички времена $ 5.02$ 5.02 $ 5.02 Най-ниска цена $ 0.432032$ 0.432032 $ 0.432032 Промяна на цената (1ч) +0.07% Промяна на цената (1д) +1.81% Промяна на цената (7д) -2.64% Промяна на цената (7д) -2.64%

Цената в реално време за Chrema Coin (CRMC) е$0.78831. През последните 24 часа CRMC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.762197 до най-висока стойност $ 0.839375, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CRMC е $ 5.02, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.432032.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CRMC има промяна от +0.07% за последния час, +1.81% за 24 часа и -2.64% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Chrema Coin (CRMC)

Пазарна капитализация $ 8.67M$ 8.67M $ 8.67M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 39.42M$ 39.42M $ 39.42M Циркулиращо предлагане 10.99M 10.99M 10.99M Общо предлагане 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Chrema Coin е $ 8.67M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CRMC е 10.99M, като общото предлагане е 50000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 39.42M.