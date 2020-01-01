Токеномика на Choruz AI (CHORUZ) Открийте ключова информация за Choruz AI (CHORUZ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Choruz AI (CHORUZ) Choruz is an innovative platform at the intersection of music, AI, and Web3 technology. It aims to democratize music creation, redefine fan engagement, and establish new revenue streams for both creators and listeners. Our Vision: To build a decentralized music ecosystem where anyone can create, share, and monetize music seamlessly, leveraging cutting-edge AI tools and blockchain technology. Core Features: • AI Music Generation: Anyone can create professional-quality songs and albums with ease, removing traditional barriers to music production. • Music NFTs: Empower artists and fans to own, trade, and earn from music creations using blockchain technology. • Decentralized Rewards: Through $CHORUZ, users can access premium features, stake for rewards, and participate in a "Listen-to-Earn" economy. • Community-Driven Platform: A robust governance model ensures the community has a voice in the platform's direction. Choruz isn't just about creating music—it's about transforming the way we interact with it, bridging the gap between creators, fans, and technology in a decentralized, collaborative environment. Официален уебсайт: https://www.choruz.ai Бяла книга: https://whitepaper.choruz.ai

Токеномика и анализ на цената за Choruz AI (CHORUZ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Choruz AI (CHORUZ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 238.42K $ 238.42K $ 238.42K Общо предлагане: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Циркулиращо предлагане: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (оценка при пълна реализация): $ 238.42K $ 238.42K $ 238.42K Рекорд за всички времена: $ 0.00548131 $ 0.00548131 $ 0.00548131 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00023847 $ 0.00023847 $ 0.00023847 Научете повече за цената на Choruz AI (CHORUZ)

Токеномика на Choruz AI (CHORUZ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Choruz AI (CHORUZ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CHORUZ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CHORUZ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHORUZ, разгледайте цената в реално време на токените CHORUZ!

Прогноза за цената за CHORUZ Искате ли да знаете какъв път може да поеме CHORUZ? Нашата страница за прогноза за цената CHORUZ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CHORUZ сега!

