Цената в реално време на Chonkus Maximus днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за CHONKUS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на CHONKUS в MEXC сега.

Повече за CHONKUS

CHONKUSценова информация

Какво представлява CHONKUS

Официален уебсайт на CHONKUS

Токеномика на CHONKUS

CHONKUS ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Chonkus Maximus Лого

Chonkus Maximus цена (CHONKUS)

Не се намира в списъка

1 CHONKUS към USD - цена в реално време:

--
----
0.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Chonkus Maximus (CHONKUS) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:05:13 (UTC+8)

Информация за цената за Chonkus Maximus (CHONKUS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00108574
$ 0.00108574$ 0.00108574

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.09%

-1.09%

Цената в реално време за Chonkus Maximus (CHONKUS) е--. През последните 24 часа CHONKUS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CHONKUS е $ 0.00108574, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CHONKUS има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -1.09% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Chonkus Maximus (CHONKUS)

$ 9.59K
$ 9.59K$ 9.59K

--
----

$ 9.59K
$ 9.59K$ 9.59K

999.77M
999.77M 999.77M

999,769,080.559948
999,769,080.559948 999,769,080.559948

Текущата пазарна капитализация на Chonkus Maximus е $ 9.59K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CHONKUS е 999.77M, като общото предлагане е 999769080.559948. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.59K.

История на цените за Chonkus Maximus (CHONKUS) USD

През днешния ден промяната в цената на Chonkus Maximus към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Chonkus Maximus към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Chonkus Maximus към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Chonkus Maximus към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ 0-20.74%
60 дни$ 0-37.55%
90 дни$ 0--

Какво е Chonkus Maximus (CHONKUS)

Chonkus Maximus is a community driven & operated fan token, dedicated to Chonkus Maximus the Famous chonky cat from Chania, Crete, Greece. A viral TikTok star, known for lounging by the waterfront. A local landmark with a 5.0 Google Maps rating, drawing tourists for photos and social media fame. He went from neighborhood lounge-lizard to global sensation through social media — TikTok, Instagram and Twitter videos tagged with #chonkusmaximus, receiving hundreds of thousands of views. Someone marked his spot on Google Maps as a “destination” — initially as a joke — but it gained traction and reached a consistent 5‑star rating from visitors who came specifically to meet him. His online appeal has even rivaled famous Cretan landmarks like Samaria Gorge and Balos Lagoon, which typically have slightly lower ratings

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Chonkus Maximus (CHONKUS) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Chonkus Maximus (USD)

Колко ще струва Chonkus Maximus (CHONKUS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Chonkus Maximus (CHONKUS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Chonkus Maximus.

Проверете прогнозата за цената за Chonkus Maximus сега!

CHONKUS към местни валути

Токеномика на Chonkus Maximus (CHONKUS)

Разбирането на токеномиката на Chonkus Maximus (CHONKUS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените CHONKUS сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Chonkus Maximus (CHONKUS)

Колко струва Chonkus Maximus (CHONKUS) днес?
Цената в реално време на CHONKUS в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на CHONKUS към USD?
Текущата цена на CHONKUS към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Chonkus Maximus?
Пазарната капитализация за CHONKUS е $ 9.59K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на CHONKUS?
Циркулиращото предлагане на CHONKUS е 999.77M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на CHONKUS?
CHONKUS постигна ATH цена от 0.00108574 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на CHONKUS?
CHONKUS достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на CHONKUS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за CHONKUS е -- USD.
Ще се повиши ли CHONKUS тази година?
CHONKUS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за CHONKUS за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:05:13 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Chonkus Maximus (CHONKUS)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

