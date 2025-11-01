Информация за цената за Chonkus Maximus (CHONKUS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00108574$ 0.00108574 $ 0.00108574 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -1.09% Промяна на цената (7д) -1.09%

Цената в реално време за Chonkus Maximus (CHONKUS) е--. През последните 24 часа CHONKUS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CHONKUS е $ 0.00108574, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CHONKUS има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -1.09% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Chonkus Maximus (CHONKUS)

Пазарна капитализация $ 9.59K$ 9.59K $ 9.59K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.59K$ 9.59K $ 9.59K Циркулиращо предлагане 999.77M 999.77M 999.77M Общо предлагане 999,769,080.559948 999,769,080.559948 999,769,080.559948

Текущата пазарна капитализация на Chonkus Maximus е $ 9.59K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CHONKUS е 999.77M, като общото предлагане е 999769080.559948. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.59K.