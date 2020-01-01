Токеномика на Chonk the Frog (CHONK) Открийте ключова информация за Chonk the Frog (CHONK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Chonk the Frog (CHONK) A coin to celebrate the animations of chonk the frog! I have been creating animations across multiple social media accounts for the last few years. They are bright colourful and aim to bring joy to everyone! This project is to help interact with the 2million+ community and find ways to give back for all of their support! Chonk is simple and bright and fun and hopefully this project can be an extension of this Официален уебсайт: https://chonk.space Купете CHONK сега!

Токеномика и анализ на цената за Chonk the Frog (CHONK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Chonk the Frog (CHONK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.63K $ 17.63K $ 17.63K Общо предлагане: $ 916.79M $ 916.79M $ 916.79M Циркулиращо предлагане: $ 916.79M $ 916.79M $ 916.79M FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.63K $ 17.63K $ 17.63K Рекорд за всички времена: $ 0.0042589 $ 0.0042589 $ 0.0042589 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Chonk the Frog (CHONK)

Токеномика на Chonk the Frog (CHONK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Chonk the Frog (CHONK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CHONK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CHONK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHONK, разгледайте цената в реално време на токените CHONK!

Прогноза за цената за CHONK Искате ли да знаете какъв път може да поеме CHONK? Нашата страница за прогноза за цената CHONK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CHONK сега!

