Токеномика на Choccy Milk Cat (CHOCCY) Открийте ключова информация за Choccy Milk Cat (CHOCCY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Choccy Milk Cat (CHOCCY) Reality is a $Choccy cat meow Choccy Milk Cat ON SOL Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. It features a lovable cat sipping chocolate milk, creating shareable content that captures hearts. Community-driven, Choccy Milk Cat donates a portion of transactions to animal welfare, making every trade meaningful. With exciting liquidity pools and staking options, holders can earn while enjoying the fun. Join the Choccy Milk Cat movement today and spread joy, laughter, and a love for furry friends! Grab your chocolate milk and embrace the cuteness! Официален уебсайт: http://choccymilkcat.com Купете CHOCCY сега!

Токеномика и анализ на цената за Choccy Milk Cat (CHOCCY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Choccy Milk Cat (CHOCCY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 42.38K $ 42.38K $ 42.38K Общо предлагане: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Циркулиращо предлагане: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (оценка при пълна реализация): $ 42.38K $ 42.38K $ 42.38K Рекорд за всички времена: $ 0.00661201 $ 0.00661201 $ 0.00661201 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Choccy Milk Cat (CHOCCY)

Токеномика на Choccy Milk Cat (CHOCCY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Choccy Milk Cat (CHOCCY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CHOCCY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CHOCCY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHOCCY, разгледайте цената в реално време на токените CHOCCY!

Прогноза за цената за CHOCCY Искате ли да знаете какъв път може да поеме CHOCCY? Нашата страница за прогноза за цената CHOCCY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CHOCCY сега!

