Токеномика на Chinese Doge Wow (CHIDO)
Информация за Chinese Doge Wow (CHIDO)
Chido is a community meme coin that has been created on the Base chain. The project launched in June 2024 as part of the Chinese meta season that followed on from Pei Pei. The project is a community takeover with everything being funded and paid for by the community. We have a marketing wallet with around 2% of supply to ensure project longevity and ongoing viability. Our distribution is very healthy having benefited from the token being in circulation for over 6 months.
Токеномика и анализ на цената за Chinese Doge Wow (CHIDO)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Chinese Doge Wow (CHIDO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Chinese Doge Wow (CHIDO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Chinese Doge Wow (CHIDO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой CHIDO токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой CHIDO токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHIDO, разгледайте цената в реално време на токените CHIDO!
Прогноза за цената за CHIDO
Искате ли да знаете какъв път може да поеме CHIDO? Нашата страница за прогноза за цената CHIDO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.