Токеномика на ChinCHILLa (CHILLA) Открийте ключова информация за ChinCHILLa (CHILLA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ChinCHILLa (CHILLA) Welcome to $CHILLA – The Chillest Token in Crypto Forget the grind, ditch the FOMO, and take a puff of pure relaxation. $CHILLA is your ticket to the chillest corner of the blockchain, where vibes are high, and stress is low. Our community focused meme coin was Launched through the ACT Premium group and has gained immediate traction. Our furry friend will be quickly taking over X and other social media platforms. Официален уебсайт: https://www.chinchilla.wtf/ Купете CHILLA сега!

Токеномика и анализ на цената за ChinCHILLa (CHILLA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ChinCHILLa (CHILLA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.35K $ 9.35K $ 9.35K Общо предлагане: $ 988.67M $ 988.67M $ 988.67M Циркулиращо предлагане: $ 988.67M $ 988.67M $ 988.67M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.35K $ 9.35K $ 9.35K Рекорд за всички времена: $ 0.00045665 $ 0.00045665 $ 0.00045665 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000622 $ 0.00000622 $ 0.00000622 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на ChinCHILLa (CHILLA)

Токеномика на ChinCHILLa (CHILLA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ChinCHILLa (CHILLA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CHILLA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CHILLA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHILLA, разгледайте цената в реално време на токените CHILLA!

Прогноза за цената за CHILLA Искате ли да знаете какъв път може да поеме CHILLA? Нашата страница за прогноза за цената CHILLA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CHILLA сега!

