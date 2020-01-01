Токеномика на Chilling Toad (CTOAD) Открийте ключова информация за Chilling Toad (CTOAD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Chilling Toad (CTOAD) Chilling Toad ($CTOAD) is a meme token built on the Solana blockchain, representing a laid-back, community-driven ethos. The project’s purpose is to foster a fun and inclusive ecosystem centered around the "chill" lifestyle, encouraging community engagement, creativity, and relaxation. Key Features: Community-Driven: The $CTOAD token powers an active and engaging community of like-minded individuals who value humor, creativity, and stress-free collaboration. Accessibility: With a focus on simplicity, $CTOAD offers easy access and low barriers to entry for new blockchain users, leveraging Solana’s fast and low-cost infrastructure. $CTOAD is more than a meme token—it’s a representation of a carefree lifestyle, providing value to its holders through ongoing community-led initiatives and innovative integrations within the blockchain space. Официален уебсайт: https://ctoadsol.xyz/ Купете CTOAD сега!

Токеномика и анализ на цената за Chilling Toad (CTOAD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Chilling Toad (CTOAD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 23.86K $ 23.86K $ 23.86K Общо предлагане: $ 998.40M $ 998.40M $ 998.40M Циркулиращо предлагане: $ 998.40M $ 998.40M $ 998.40M FDV (оценка при пълна реализация): $ 23.86K $ 23.86K $ 23.86K Рекорд за всички времена: $ 0.00347986 $ 0.00347986 $ 0.00347986 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Chilling Toad (CTOAD)

Токеномика на Chilling Toad (CTOAD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Chilling Toad (CTOAD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CTOAD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CTOAD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CTOAD, разгледайте цената в реално време на токените CTOAD!

Прогноза за цената за CTOAD Искате ли да знаете какъв път може да поеме CTOAD? Нашата страница за прогноза за цената CTOAD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CTOAD сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!