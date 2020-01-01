Токеномика на Chill Trump (CHILLT) Открийте ключова информация за Chill Trump (CHILLT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Chill Trump (CHILLT) The $CHILLT project combines the lighthearted appeal of internet meme culture with a satirical take on contemporary personalities, specifically blending the relaxed vibe of "ChillGuy" and the bold, iconic style of Donald Trump. Purpose: The token is designed to provide a fun and engaging entry point into cryptocurrency while fostering a community centered around humor, creativity, and financial empowerment. Vision: To create a token that not only entertains but also educates and connects individuals in the crypto space, leveraging the viral power of memes to foster financial inclusion and awareness. Официален уебсайт: https://chilltrumpsol.xyz/

Токеномика и анализ на цената за Chill Trump (CHILLT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Chill Trump (CHILLT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.43K $ 13.43K $ 13.43K Общо предлагане: $ 997.31M $ 997.31M $ 997.31M Циркулиращо предлагане: $ 997.31M $ 997.31M $ 997.31M FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.43K $ 13.43K $ 13.43K Рекорд за всички времена: $ 0.00193682 $ 0.00193682 $ 0.00193682 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Chill Trump (CHILLT)

Токеномика на Chill Trump (CHILLT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Chill Trump (CHILLT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CHILLT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CHILLT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHILLT, разгледайте цената в реално време на токените CHILLT!

Прогноза за цената за CHILLT Искате ли да знаете какъв път може да поеме CHILLT? Нашата страница за прогноза за цената CHILLT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CHILLT сега!

