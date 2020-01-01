Токеномика на Chill Girl (CHILLGIRL) Открийте ключова информация за Chill Girl (CHILLGIRL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Chill Girl (CHILLGIRL) Chill Girl, Chill guys GF, all over tiktok like the viral chill guy meme that is sitting at 450m market cap at the time of me writing this, community is super strongand the meme is super viral! Like chill guy it is just a chill girl that people use for memes all over tiktok and twitter, like sexxy redd and tons of girl tiktokers that are making fun of the meme the "chill guy" in their own girl version of it Официален уебсайт: https://chillgirl.xyz Купете CHILLGIRL сега!

Токеномика и анализ на цената за Chill Girl (CHILLGIRL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Chill Girl (CHILLGIRL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 47.92K $ 47.92K $ 47.92K Общо предлагане: $ 998.96M $ 998.96M $ 998.96M Циркулиращо предлагане: $ 998.96M $ 998.96M $ 998.96M FDV (оценка при пълна реализация): $ 47.92K $ 47.92K $ 47.92K Рекорд за всички времена: $ 0.00618851 $ 0.00618851 $ 0.00618851 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Chill Girl (CHILLGIRL)

Токеномика на Chill Girl (CHILLGIRL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Chill Girl (CHILLGIRL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CHILLGIRL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CHILLGIRL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHILLGIRL, разгледайте цената в реално време на токените CHILLGIRL!

Прогноза за цената за CHILLGIRL Искате ли да знаете какъв път може да поеме CHILLGIRL? Нашата страница за прогноза за цената CHILLGIRL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CHILLGIRL сега!

