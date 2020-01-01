Токеномика на Chill Family (CHILLFAM) Открийте ключова информация за Chill Family (CHILLFAM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Chill Family (CHILLFAM) Chill Family is a community-driven project that embraces a laid-back approach to life and crypto. We aim to build a space where people can unwind, connect, and explore the world of cryptocurrency at their own pace. Our focus is on creating a positive, stress-free environment where members can feel supported, share experiences, and grow together. Whether you're a seasoned investor or a newcomer, Chill Family welcomes everyone to enjoy the journey of crypto without unnecessary pressure or the overwhelming hustle. Официален уебсайт: https://chillfamilyguy.xyz/ Купете CHILLFAM сега!

Токеномика и анализ на цената за Chill Family (CHILLFAM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Chill Family (CHILLFAM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 25.71K $ 25.71K $ 25.71K Общо предлагане: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M Циркулиращо предлагане: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M FDV (оценка при пълна реализация): $ 25.71K $ 25.71K $ 25.71K Рекорд за всички времена: $ 0.01277079 $ 0.01277079 $ 0.01277079 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Chill Family (CHILLFAM)

Токеномика на Chill Family (CHILLFAM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Chill Family (CHILLFAM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CHILLFAM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CHILLFAM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHILLFAM, разгледайте цената в реално време на токените CHILLFAM!

Прогноза за цената за CHILLFAM Искате ли да знаете какъв път може да поеме CHILLFAM? Нашата страница за прогноза за цената CHILLFAM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CHILLFAM сега!

