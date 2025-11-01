Информация за цената за Children Of The Sky (COTS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.01772925$ 0.01772925 $ 0.01772925 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.18% Промяна на цената (1д) +0.81% Промяна на цената (7д) -6.13% Промяна на цената (7д) -6.13%

Цената в реално време за Children Of The Sky (COTS) е--. През последните 24 часа COTS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на COTS е $ 0.01772925, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, COTS има промяна от +0.18% за последния час, +0.81% за 24 часа и -6.13% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Children Of The Sky (COTS)

Пазарна капитализация $ 15.04K$ 15.04K $ 15.04K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 15.04K$ 15.04K $ 15.04K Циркулиращо предлагане 999.53M 999.53M 999.53M Общо предлагане 999,530,335.104312 999,530,335.104312 999,530,335.104312

Текущата пазарна капитализация на Children Of The Sky е $ 15.04K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на COTS е 999.53M, като общото предлагане е 999530335.104312. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.04K.