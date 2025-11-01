БорсаDEX+
Цената в реално време на Children Of The Sky днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за COTS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на COTS в MEXC сега.

Повече за COTS

COTSценова информация

Какво представлява COTS

Официален уебсайт на COTS

Токеномика на COTS

COTS ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Children Of The Sky Лого

Children Of The Sky цена (COTS)

Не се намира в списъка

1 COTS към USD - цена в реално време:

--
----
+0.80%1D
mexc
USD
Children Of The Sky (COTS) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:05:06 (UTC+8)

Информация за цената за Children Of The Sky (COTS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01772925
$ 0.01772925$ 0.01772925

$ 0
$ 0$ 0

+0.18%

+0.81%

-6.13%

-6.13%

Цената в реално време за Children Of The Sky (COTS) е--. През последните 24 часа COTS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на COTS е $ 0.01772925, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, COTS има промяна от +0.18% за последния час, +0.81% за 24 часа и -6.13% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Children Of The Sky (COTS)

$ 15.04K
$ 15.04K$ 15.04K

--
----

$ 15.04K
$ 15.04K$ 15.04K

999.53M
999.53M 999.53M

999,530,335.104312
999,530,335.104312 999,530,335.104312

Текущата пазарна капитализация на Children Of The Sky е $ 15.04K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на COTS е 999.53M, като общото предлагане е 999530335.104312. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.04K.

История на цените за Children Of The Sky (COTS) USD

През днешния ден промяната в цената на Children Of The Sky към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Children Of The Sky към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Children Of The Sky към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Children Of The Sky към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+0.81%
30 дни$ 0-28.79%
60 дни$ 0-99.01%
90 дни$ 0--

Какво е Children Of The Sky (COTS)

Children Of The Sky ($COTS) is a memecoin-powered gaming ecosystem built on the lightning-fast Solana blockchain.

Blending lore, memes, and immersive gameplay, $COTS is more than a token—it's a movement. Players join the celestial journey as digital warriors, collecting rewards, battling in sky realms, and fueling a vibrant community.

With low fees, high speed, and a meme-powered mission, Children Of The Sky is aiming to conquer both the charts and the metaverse. Join the skies. Embrace the legend.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Children Of The Sky (COTS) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Children Of The Sky (USD)

Колко ще струва Children Of The Sky (COTS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Children Of The Sky (COTS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Children Of The Sky.

Проверете прогнозата за цената за Children Of The Sky сега!

COTS към местни валути

Токеномика на Children Of The Sky (COTS)

Разбирането на токеномиката на Children Of The Sky (COTS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените COTS сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Children Of The Sky (COTS)

Колко струва Children Of The Sky (COTS) днес?
Цената в реално време на COTS в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на COTS към USD?
Текущата цена на COTS към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Children Of The Sky?
Пазарната капитализация за COTS е $ 15.04K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на COTS?
Циркулиращото предлагане на COTS е 999.53M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на COTS?
COTS постигна ATH цена от 0.01772925 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на COTS?
COTS достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на COTS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за COTS е -- USD.
Ще се повиши ли COTS тази година?
COTS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за COTS за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Children Of The Sky (COTS)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

