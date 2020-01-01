Токеномика на Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Открийте ключова информация за Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Inspired by the legendary "Arise Chikun Arise" meme by Litecoin creator Charlie Lee, our cryptocurrency project, Chikun, is a fusion of internet humor and cutting-edge blockchain technology. Drawing from the triumphant spirit of the meme, Chikun embraces decentralization and accessibility. But Chikun is more than a token—it’s a vibrant community. Featuring telegram games and original artwork themed around the iconic meme. Официален уебсайт: https://chikunonsol.com/ Купете CHIKUN сега!

Токеномика и анализ на цената за Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 56.01K $ 56.01K $ 56.01K Общо предлагане: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Циркулиращо предлагане: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (оценка при пълна реализация): $ 56.01K $ 56.01K $ 56.01K Рекорд за всички времена: $ 0.00141547 $ 0.00141547 $ 0.00141547 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN)

Токеномика на Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CHIKUN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CHIKUN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHIKUN, разгледайте цената в реално време на токените CHIKUN!

Прогноза за цената за CHIKUN Искате ли да знаете какъв път може да поеме CHIKUN? Нашата страница за прогноза за цената CHIKUN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CHIKUN сега!

