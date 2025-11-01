Информация за цената за ChicagoCoin (CLT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00379577 $ 0.00379577 $ 0.00379577 24-часов нисък $ 0.00384014 $ 0.00384014 $ 0.00384014 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00379577$ 0.00379577 $ 0.00379577 24-часов висок $ 0.00384014$ 0.00384014 $ 0.00384014 Рекорд за всички времена $ 0.00507574$ 0.00507574 $ 0.00507574 Най-ниска цена $ 0.0021948$ 0.0021948 $ 0.0021948 Промяна на цената (1ч) +0.11% Промяна на цената (1д) +0.08% Промяна на цената (7д) -0.25% Промяна на цената (7д) -0.25%

Цената в реално време за ChicagoCoin (CLT) е$0.00381996. През последните 24 часа CLT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00379577 до най-висока стойност $ 0.00384014, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CLT е $ 0.00507574, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0021948.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CLT има промяна от +0.11% за последния час, +0.08% за 24 часа и -0.25% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ChicagoCoin (CLT)

Пазарна капитализация $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M Циркулиращо предлагане 600.00M 600.00M 600.00M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на ChicagoCoin е $ 2.30M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CLT е 600.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.83M.