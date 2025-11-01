Информация за цената за Chi (気) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00205066$ 0.00205066 $ 0.00205066 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.95% Промяна на цената (1д) +1.55% Промяна на цената (7д) -8.79% Промяна на цената (7д) -8.79%

Цената в реално време за Chi (気) е--. През последните 24 часа 気 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на 気 е $ 0.00205066, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, 気 има промяна от -0.95% за последния час, +1.55% за 24 часа и -8.79% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Chi (気)

Пазарна капитализация $ 26.47K$ 26.47K $ 26.47K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 26.47K$ 26.47K $ 26.47K Циркулиращо предлагане 999.69M 999.69M 999.69M Общо предлагане 999,693,451.275383 999,693,451.275383 999,693,451.275383

Текущата пазарна капитализация на Chi е $ 26.47K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на 気 е 999.69M, като общото предлагане е 999693451.275383. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 26.47K.