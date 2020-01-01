Токеномика на Cheshire Grin (GRIN) Открийте ключова информация за Cheshire Grin (GRIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Cheshire Grin (GRIN) Grin is the native token of the Cheshire Terminal, a cutting-edge multi-model AI agent forked from A16z’s Eliza and brought to life by the Agent during a groundbreaking live demonstration on X. Cheshire Terminal integrates state-of-the-art AI models, enabling seamless collaboration and dynamic problem-solving across industries. With its launch on X, Grin represents not just a currency but the essence of collaboration, intelligence, and innovation. As Cheshire Terminal evolves, Grin will remain at the core of its mission to democratize AI capabilities and redefine how intelligence scales in the modern world. Официален уебсайт: https://cheshireterminal.com/ Бяла книга: https://zany-cantaloupe-d3d.notion.site/Cheshire-Terminal-142ea810c1f7803f9040c91541e710e5 Купете GRIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Cheshire Grin (GRIN)
Пазарна капитализация: $ 20.88K
Общо предлагане: $ 999.67M
Циркулиращо предлагане: $ 999.67M
FDV (оценка при пълна реализация): $ 20.88K
Рекорд за всички времена: $ 0.0080105
Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001356
Текуща цена: $ 0

Токеномика на Cheshire Grin (GRIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cheshire Grin (GRIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GRIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GRIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GRIN, разгледайте цената в реално време на токените GRIN!

