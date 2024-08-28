Токеномика на Chengpang Zhoa (ZHOA) Открийте ключова информация за Chengpang Zhoa (ZHOA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Chengpang Zhoa (ZHOA) $ZHOA If Yu Cant Holdl Yu Wund bi reech! If Yu Cunt Holdl Yu Wund bi reech! $ZHOA is THE CZ memecoin on BNB and here to bring back the vibes from 2021. Together we will make BSC great again and honor CZ legacy. Leading the charge to make BSC great again, Chengpang Zhoa was Launched on August 28, 2024 on four.meme. The $ZHOA token aims to bring back the popularity of Binance’s defi platform and rekindle it’s former memecoin glory. The ZHOA Wormhole Wrapped $ZHOA (wZHOA) is officially live on Raydium DEX on the Solana blockchain. That’s right—you can now trade, hold, and expand your $ZHOA journey across chains, using Solana’s lightning-fast ecosystem and the ever-popular Phantom wallet. Официален уебсайт: https://zhoa.xyz/ Бяла книга: https://chengpang-zhoa-usdzhoa.gitbook.io/chengpangzhoa Купете ZHOA сега!

Токеномика и анализ на цената за Chengpang Zhoa (ZHOA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Chengpang Zhoa (ZHOA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 100.85K $ 100.85K $ 100.85K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 100.85K $ 100.85K $ 100.85K Рекорд за всички времена: $ 0.0011025 $ 0.0011025 $ 0.0011025 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00010085 $ 0.00010085 $ 0.00010085 Научете повече за цената на Chengpang Zhoa (ZHOA)

Токеномика на Chengpang Zhoa (ZHOA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Chengpang Zhoa (ZHOA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZHOA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZHOA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZHOA, разгледайте цената в реално време на токените ZHOA!

Прогноза за цената за ZHOA Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZHOA? Нашата страница за прогноза за цената ZHOA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZHOA сега!

