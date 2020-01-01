Токеномика на CHELON (CHELON) Открийте ключова информация за CHELON (CHELON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CHELON (CHELON) Chelon is driven by an AI agent to unite the U.S. and China. Inspired by Elon Musk and Yilong Ma, the "Chinese Elon Musk," its mission is to fund a meeting between the two and send Yilong Ma to space! Blending community-powered crypto with global unity 🙏 In the last 72 hours, we saw two monster memes drop, perfectly timed with Trump’s inauguration. TikTok was banned and then reinstated for 90 days by Trump. Elon Musk was named as a top contender to buy TikTok and is viewed by many in Washington as Trump’s conduit to restoring relations with China. Meanwhile, “coincidentally,” over the past two weeks, Elon Musk randomly showed interest in meeting his Chinese counterpart, Yilong Ma. Check this post for proof: https://x.com/elonmusk/status/1876838689457815564 So basically, he’s meeting his Chinese Doppelganger, and rumor has it this meeting is set for later this week, where a major Asian crypto figure will act as moderator. AI Agent called @Chelon_ai launched with the intention of uniting Elon & Yilong (which now seems to be happening) and then sending Yilong to space on a civilian SpaceX flight to bring the US and China together. AI meme agents with China/USA narratives like CHELON are going to be very helpful. Официален уебсайт: https://www.chelon.ai/ Купете CHELON сега!

Токеномика и анализ на цената за CHELON (CHELON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CHELON (CHELON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 673.73K $ 673.73K $ 673.73K Общо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Циркулиращо предлагане: $ 948.90M $ 948.90M $ 948.90M FDV (оценка при пълна реализация): $ 710.01K $ 710.01K $ 710.01K Рекорд за всички времена: $ 0.0185919 $ 0.0185919 $ 0.0185919 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00071001 $ 0.00071001 $ 0.00071001 Научете повече за цената на CHELON (CHELON)

Токеномика на CHELON (CHELON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CHELON (CHELON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CHELON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CHELON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHELON, разгледайте цената в реално време на токените CHELON!

