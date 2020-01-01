Токеномика на Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) Открийте ключова информация за Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) Cheeseball the Wizard is the latest internet sensation, a quirky, mischievous cat with a flair for magic and an eye on the meme throne. As Halloween approaches, Cheeseball is gearing up to cast a spell over the internet, unleashing a flood of hilarious and spooky memes that are sure to go viral. With his wizard hat and mystical aura, he's ready to lead the charge into Uptober, a month-long celebration of bullish crypto vibes, memes, and fun. Get ready for Cheeseball's reign as he combines the magic of Halloween with the hype of Uptober, creating the purrfect storm of entertainment! Официален уебсайт: https://cheeseball.vip/ Бяла книга: https://cheeseball.vip/ Купете CHEESEBALL сега!

Токеномика и анализ на цената за Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 31.64K $ 31.64K $ 31.64K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 31.64K $ 31.64K $ 31.64K Рекорд за всички времена: $ 0.00409308 $ 0.00409308 $ 0.00409308 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL)

Токеномика на Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CHEESEBALL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CHEESEBALL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHEESEBALL, разгледайте цената в реално време на токените CHEESEBALL!

