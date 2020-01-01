Токеномика на Cheese Swap (CHEESE) Открийте ключова информация за Cheese Swap (CHEESE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Cheese Swap (CHEESE) CheeseSwap is a system that offers a multitude of CRYPTO products or services to its customers, ONE-STOP Crypto Solution. The concept of a one-stop solution dates back to early 20th-century when a shopping trip could mean going all over town to pick up meat from the butchers, vegetables from the market, bread from the bakery and that was just for goodstuffs. Hardware supplies, cleaning supplies, and other household items required even more visits to even more places. Then, as now, people wanted to save time, so stores responded by stocking a wider range of products so that customers only had to come to their location to check off the majority of their shopping lists. CheeseSwap can refer to a literal roof a specific place where all the business a client has can be carried out or it can refer to a system that handles a variety of products or services. Compared to visiting a separate system for each area of need, CheeseSwap saves the consumer time, effort and money. Официален уебсайт: https://cheeseswap.network/ Купете CHEESE сега!

Токеномика и анализ на цената за Cheese Swap (CHEESE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cheese Swap (CHEESE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 31.98K $ 31.98K $ 31.98K Рекорд за всички времена: $ 0.00241715 $ 0.00241715 $ 0.00241715 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Cheese Swap (CHEESE)

Токеномика на Cheese Swap (CHEESE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cheese Swap (CHEESE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CHEESE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CHEESE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHEESE, разгледайте цената в реално време на токените CHEESE!

