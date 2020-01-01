Токеномика на Checks Token (CHECKS) Открийте ключова информация за Checks Token (CHECKS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Checks Token (CHECKS) What is the project about? The $CHECKS community is about having fun, supporting decentralised culture, memes and art. What makes your project unique? We are a project that launched fairly without presales, insider pumps or heavy influencer marketing. We grew organically from the ground up as a community. History of your project. Launched 12 days ago, we gathered a small community of like-minded people. In the past 3 days, we have had significant interest from the crypto community which took us to over 5M market cap and now we have settled around the 1.2M mark. What’s next for your project? We are continuously working to provide better value to our members. We want to improve our DAO governance and work our way towards total decentralisation. We will run campaigns and events to support meme creators and artists. What can your token be used for? DAO voting. Официален уебсайт: https://checkstoken.co Купете CHECKS сега!

Токеномика и анализ на цената за Checks Token (CHECKS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Checks Token (CHECKS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 36.21K $ 36.21K $ 36.21K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Checks Token (CHECKS)

Токеномика на Checks Token (CHECKS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Checks Token (CHECKS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CHECKS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CHECKS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHECKS, разгледайте цената в реално време на токените CHECKS!

Прогноза за цената за CHECKS Искате ли да знаете какъв път може да поеме CHECKS? Нашата страница за прогноза за цената CHECKS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CHECKS сега!

