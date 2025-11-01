Информация за цената за CheckDot (CDT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.057613 $ 0.057613 $ 0.057613 24-часов нисък $ 0.060532 $ 0.060532 $ 0.060532 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.057613$ 0.057613 $ 0.057613 24-часов висок $ 0.060532$ 0.060532 $ 0.060532 Рекорд за всички времена $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 Най-ниска цена $ 0.00930431$ 0.00930431 $ 0.00930431 Промяна на цената (1ч) +0.32% Промяна на цената (1д) +1.19% Промяна на цената (7д) -12.45% Промяна на цената (7д) -12.45%

Цената в реално време за CheckDot (CDT) е$0.059163. През последните 24 часа CDT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.057613 до най-висока стойност $ 0.060532, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CDT е $ 1.33, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00930431.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CDT има промяна от +0.32% за последния час, +1.19% за 24 часа и -12.45% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CheckDot (CDT)

Пазарна капитализация $ 437.22K$ 437.22K $ 437.22K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 591.59K$ 591.59K $ 591.59K Циркулиращо предлагане 7.39M 7.39M 7.39M Общо предлагане 9,999,250.0 9,999,250.0 9,999,250.0

Текущата пазарна капитализация на CheckDot е $ 437.22K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CDT е 7.39M, като общото предлагане е 9999250.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 591.59K.