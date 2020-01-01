Токеномика на chatXZI by AI (CXZI) Открийте ключова информация за chatXZI by AI (CXZI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за chatXZI by AI (CXZI) chatXZI is an advanced AI Agent platform designed to quickly analyze data and enable users to directly swap tokens on the BNB Chain. With capabilities in social metric analysis, token topic recognition, and a crypto education assistant, chatXZI helps users make smarter and timely investment decisions. The platform combines cutting-edge AI technology to deliver real-time insights, the latest market trends, and interactive crypto learning guides, making chatXZI a comprehensive solution for traders, investors, and the modern crypto community. Официален уебсайт: https://chatxzi.com Бяла книга: https://chatxzi.gitbook.io/chatxzi-docs Купете CXZI сега!

Токеномика и анализ на цената за chatXZI by AI (CXZI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за chatXZI by AI (CXZI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.42K $ 4.42K $ 4.42K Общо предлагане: $ 909.99M $ 909.99M $ 909.99M Циркулиращо предлагане: $ 909.99M $ 909.99M $ 909.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.42K $ 4.42K $ 4.42K Рекорд за всички времена: $ 0.0004144 $ 0.0004144 $ 0.0004144 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000482 $ 0.00000482 $ 0.00000482 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на chatXZI by AI (CXZI)

Токеномика на chatXZI by AI (CXZI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на chatXZI by AI (CXZI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CXZI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CXZI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CXZI, разгледайте цената в реално време на токените CXZI!

