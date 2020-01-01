Токеномика на Chatter Shield (SHIELD) Открийте ключова информация за Chatter Shield (SHIELD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Chatter Shield (SHIELD) $SHIELD lets you create bounties on tweets. Hit the likes, retweets, and comments target, and the bounty is filled! Example: a post states, "Bounty .02 Burn for 25 likes." Once the tweet hits 25 likes, the bounty completes and the specified amount is burned from our token's supply. This exciting feature stimulates audience interaction and rewards active community participation! Not just for you, $SHIELD can also supercharge other projects. Create bounties and trigger a continuous buy-back and burn mechanism! Other projects using our platform must buy and burn our tokens, reducing circulating supply and potentially increasing value. Even better? Every project's buy and burn contributes to $SHIELD's own buy-back and burn. We all benefit together! $SHIELD is redefining social media engagement and token value management. Ready for the future of social media and crypto? Join us. It's time to $SHIELD Up! Официален уебсайт: https://chattershield.io/ Купете SHIELD сега!

Токеномика и анализ на цената за Chatter Shield (SHIELD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Chatter Shield (SHIELD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 44.32K $ 44.32K $ 44.32K Рекорд за всички времена: $ 0.05081 $ 0.05081 $ 0.05081 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00044323 $ 0.00044323 $ 0.00044323 Научете повече за цената на Chatter Shield (SHIELD)

Токеномика на Chatter Shield (SHIELD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Chatter Shield (SHIELD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHIELD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHIELD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHIELD, разгледайте цената в реално време на токените SHIELD!

Прогноза за цената за SHIELD Искате ли да знаете какъв път може да поеме SHIELD? Нашата страница за прогноза за цената SHIELD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SHIELD сега!

