Информация за цената за Chatrix (CRX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.80% Промяна на цената (1д) -9.86% Промяна на цената (7д) -24.98% Промяна на цената (7д) -24.98%

Цената в реално време за Chatrix (CRX) е--. През последните 24 часа CRX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CRX е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CRX има промяна от -0.80% за последния час, -9.86% за 24 часа и -24.98% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Chatrix (CRX)

Пазарна капитализация $ 27.58K$ 27.58K $ 27.58K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 31.83K$ 31.83K $ 31.83K Циркулиращо предлагане 758.68M 758.68M 758.68M Общо предлагане 875,497,038.3371427 875,497,038.3371427 875,497,038.3371427

Текущата пазарна капитализация на Chatrix е $ 27.58K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CRX е 758.68M, като общото предлагане е 875497038.3371427. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 31.83K.