Информация за цената за chatr (CHATR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок $ 0 Рекорд за всички времена $ 0 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.10% Промяна на цената (1д) +4.61% Промяна на цената (7д) -1.84%

Цената в реално време за chatr (CHATR) е--. През последните 24 часа CHATR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CHATR е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CHATR има промяна от +1.10% за последния час, +4.61% за 24 часа и -1.84% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за chatr (CHATR)

Пазарна капитализация $ 62.61K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 62.61K Циркулиращо предлагане 100.00B Общо предлагане 99,999,999,999.99998

Текущата пазарна капитализация на chatr е $ 62.61K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CHATR е 100.00B, като общото предлагане е 99999999999.99998. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 62.61K.