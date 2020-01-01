Токеномика на ChAtoshI (CHATOSHI) Открийте ключова информация за ChAtoshI (CHATOSHI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ChAtoshI (CHATOSHI) What Is ChAtoshI (CHATOSHI)? ChAtoshI is a proprietary AI-powered Web3 browser and search engine that enables its users to simply and effectively navigate all aspects of blockchain and the wider Web3 ecosystem. Simply put, Chatoshi.ai aims to be the Google of Web3, redefining how users interact trade on, search, and interact with the blockchain. From an an advanced AI agent, to a crypto search engine, to an integrated Web3 Solana browser, Chatoshi empowers users to: Discover and meet all their crypto-related demands

Access real-time market insights

Navigate and utilize decentralized applications (dApps)

Explore and understand the blockchain ecosystem with ease More than just a coin, ChAtoshI is your intelligent companion for the decentralized future, combining cutting-edge AI with Web3 functionality. Официален уебсайт: https://chatoshi.ai Бяла книга: https://chatoshi.ai/whitepaper Купете CHATOSHI сега!

Токеномика и анализ на цената за ChAtoshI (CHATOSHI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ChAtoshI (CHATOSHI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Общо предлагане: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M Циркулиращо предлагане: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Рекорд за всички времена: $ 0.00788568 $ 0.00788568 $ 0.00788568 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00148505 $ 0.00148505 $ 0.00148505 Текуща цена: $ 0.00197722 $ 0.00197722 $ 0.00197722 Научете повече за цената на ChAtoshI (CHATOSHI)

Токеномика на ChAtoshI (CHATOSHI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ChAtoshI (CHATOSHI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CHATOSHI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CHATOSHI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHATOSHI, разгледайте цената в реално време на токените CHATOSHI!

Прогноза за цената за CHATOSHI Искате ли да знаете какъв път може да поеме CHATOSHI? Нашата страница за прогноза за цената CHATOSHI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CHATOSHI сега!

