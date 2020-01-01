Токеномика на ChatGPT Cat (YARNCAT)
Информация за ChatGPT Cat (YARNCAT)
$YARNCAT is a cryptocurrency project inspired by yarn and cats, combining digital assets with a playful theme. It operates as a token designed for community engagement and transactions within its ecosystem. Built on a the solana blockchain, $YARNCAT emphasizes accessibility and creativity for users. Yarncats are keeping it tight knit, fostering a unique space for enthusiasts.
$YARNCAT is a community driven with an emphasis on light hearted cute AI cat videos.
Токеномика и анализ на цената за ChatGPT Cat (YARNCAT)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ChatGPT Cat (YARNCAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на ChatGPT Cat (YARNCAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на ChatGPT Cat (YARNCAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой YARNCAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой YARNCAT токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на YARNCAT, разгледайте цената в реално време на токените YARNCAT!
Прогноза за цената за YARNCAT
Искате ли да знаете какъв път може да поеме YARNCAT? Нашата страница за прогноза за цената YARNCAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
