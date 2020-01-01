Токеномика на Chartreux Cat (CHART) Открийте ключова информация за Chartreux Cat (CHART), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Chartreux Cat (CHART) Here's a description for the Chartreux CTO ($CHART) token that aligns with CoinGecko's guidelines: Chartreux CTO ($CHART) is a cryptocurrency project inspired by the internet-popular Chartreux cat, aiming to create a community-centered, meme-driven digital asset on the Solana blockchain. The project introduces the $CHART token with a fixed supply of 1 billion tokens, zero transaction tax, and a commitment to transparency—having its liquidity burnt and contract revoked. Designed as a social token, Chartreux CTO seeks to build an engaged community and drive visibility on key crypto platforms. The project's roadmap focuses on growing its presence across major listing sites and decentralized exchanges, fostering a lighthearted, meme-centric movement. Официален уебсайт: https://chartreuxcatcto.com/ Купете CHART сега!

Токеномика и анализ на цената за Chartreux Cat (CHART) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Chartreux Cat (CHART), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.43K $ 8.43K $ 8.43K Общо предлагане: $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M Циркулиращо предлагане: $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.43K $ 8.43K $ 8.43K Рекорд за всички времена: $ 0.00668935 $ 0.00668935 $ 0.00668935 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Chartreux Cat (CHART)

Токеномика на Chartreux Cat (CHART): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Chartreux Cat (CHART) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CHART токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CHART токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHART, разгледайте цената в реално време на токените CHART!

Прогноза за цената за CHART Искате ли да знаете какъв път може да поеме CHART? Нашата страница за прогноза за цената CHART съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CHART сега!

