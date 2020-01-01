Токеномика на Charm AI (CHARM) Открийте ключова информация за Charm AI (CHARM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Charm AI (CHARM) Charm AI is a platform that unifies advanced image vitalisation tools through blockchain technology. Addressing a critical gap in the AI market, it offers creators a seamless and accessible way to integrate multiple APIs—including image-to-video, text-to-speech, and lip syncing—into their workflows. The platform, supported by the $CHRM token, democratises content creation by eliminating financial barriers and streamlining processes into a user-friendly experience. Leveraging Solana's high-speed blockchain, Charm AI ensures sustainable operations, transparent tokenomics, and ongoing innovation. Our roadmap outlines a commitment to continuous improvement, integrating user feedback and emerging technologies to redefine the boundaries of creative possibilities. Официален уебсайт: https://chrmai.com/ Бяла книга: https://chrmai.gitbook.io/charmai Купете CHARM сега!

Токеномика и анализ на цената за Charm AI (CHARM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Charm AI (CHARM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.83K $ 9.83K $ 9.83K Общо предлагане: $ 997.71M $ 997.71M $ 997.71M Циркулиращо предлагане: $ 997.71M $ 997.71M $ 997.71M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.83K $ 9.83K $ 9.83K Рекорд за всички времена: $ 0.00141397 $ 0.00141397 $ 0.00141397 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000894 $ 0.00000894 $ 0.00000894 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Charm AI (CHARM)

Токеномика на Charm AI (CHARM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Charm AI (CHARM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CHARM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CHARM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHARM, разгледайте цената в реално време на токените CHARM!

Прогноза за цената за CHARM Искате ли да знаете какъв път може да поеме CHARM? Нашата страница за прогноза за цената CHARM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CHARM сега!

