Информация за Charlotte Fang (REMILIA) REMILIA is an Ethereum token inspired by the conglomeration behind the MiLady NFT series. It is the FIRST Remilia token ever, on any network, on any chain, predating the copycats that came after it. ​ And now, it has become BETTER. REMILIA has been taken over by the community, ensuring an honest, fair and transparent governance guided by a common goal and united by a shared spirit. With newfound vigor, REMILIA is set to position itself as THE ONLY token of its kind worthy of the name. Официален уебсайт: https://www.remilia.life/

Токеномика и анализ на цената за Charlotte Fang (REMILIA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Charlotte Fang (REMILIA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14,82K Общо предлагане: $ 690,00 Циркулиращо предлагане: $ 690,00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 14,82K Рекорд за всички времена: $ 663,27 Най-ниска стойност за целия период: $ 16,24 Текуща цена: $ 21,48

Токеномика на Charlotte Fang (REMILIA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Charlotte Fang (REMILIA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой REMILIA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой REMILIA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на REMILIA, разгледайте цената в реално време на токените REMILIA!

Прогноза за цената за REMILIA Искате ли да знаете какъв път може да поеме REMILIA? Нашата страница за прогноза за цената REMILIA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

