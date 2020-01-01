Токеномика на Charli3 (C3) Открийте ключова информация за Charli3 (C3), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Charli3 (C3) Charli3 is the first decentralized oracle being built on Cardano. This allows Charli3 to have all the benefits of existing successful oracle protocols, while having the flexibility of a much more agile blockchain backbone. Charli3 finds a niche within the Cardano ecosystem. By being native to Cardano’s blockchain, it will have the lowest barrier to entry for functioning as the standard decentralized oracle of all Cardano based projects. The added benefit of being on Cardano’s blockchain includes agility of the network, and being in a low transaction fee environment. While these advantages may seem subtle, the growth of any decentralized oracle relies on it’s adoption. Charli3 will be the clear choice for any project building on the Cardano Blockchain. Официален уебсайт: https://charli3.io/ Бяла книга: https://charli3.io/assets/downloads/charli3-whitepaper.pdf Купете C3 сега!

Токеномика и анализ на цената за Charli3 (C3) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Charli3 (C3), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 35.67M $ 35.67M $ 35.67M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.92M $ 4.92M $ 4.92M Рекорд за всички времена: $ 4.19 $ 4.19 $ 4.19 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.04915061 $ 0.04915061 $ 0.04915061 Научете повече за цената на Charli3 (C3)

Токеномика на Charli3 (C3): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Charli3 (C3) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой C3 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой C3 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на C3, разгледайте цената в реално време на токените C3!

Прогноза за цената за C3 Искате ли да знаете какъв път може да поеме C3? Нашата страница за прогноза за цената C3 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените C3 сега!

