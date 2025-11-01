БорсаDEX+
Цената в реално време на Charged Particles днес е 0.00112282 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за IONX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на IONX в MEXC сега.

$0.00112282
+7.90%1D
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията.
USD
Charged Particles (IONX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:16:42 (UTC+8)

Информация за цената за Charged Particles (IONX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00104048
24-часов нисък
$ 0.00115592
24-часов висок

$ 0.00104048
$ 0.00115592
$ 2.75
$ 0.00082139
-0.00%

+7.91%

+9.97%

+9.97%

Цената в реално време за Charged Particles (IONX) е$0.00112282. През последните 24 часа IONX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00104048 до най-висока стойност $ 0.00115592, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на IONX е $ 2.75, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00082139.

Що се отнася до краткосрочното представяне, IONX има промяна от -0.00% за последния час, +7.91% за 24 часа и +9.97% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Charged Particles (IONX)

$ 89.42K
--
$ 111.95K
79.88M
100,000,000.0
Текущата пазарна капитализация на Charged Particles е $ 89.42K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на IONX е 79.88M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 111.95K.

История на цените за Charged Particles (IONX) USD

През днешния ден промяната в цената на Charged Particles към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Charged Particles към USD беше $ -0.0002219888.
През последните 60 дни промяната в цената на Charged Particles към USD беше $ -0.0003227731.
През последните 90 дни промяната в цената на Charged Particles към USD беше $ -0.0001538304763396147.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+7.91%
30 дни$ -0.0002219888-19.77%
60 дни$ -0.0003227731-28.74%
90 дни$ -0.0001538304763396147-12.04%

Какво е Charged Particles (IONX)

Charged Particles Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The Principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s aTokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Колко ще струва Charged Particles (IONX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Charged Particles (IONX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Charged Particles.

Токеномика на Charged Particles (IONX)

Разбирането на токеномиката на Charged Particles (IONX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените IONX сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Charged Particles (IONX)

Колко струва Charged Particles (IONX) днес?
Цената в реално време на IONX в USD е 0.00112282 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на IONX към USD?
Текущата цена на IONX към USD е $ 0.00112282. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Charged Particles?
Пазарната капитализация за IONX е $ 89.42K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на IONX?
Циркулиращото предлагане на IONX е 79.88M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на IONX?
IONX постигна ATH цена от 2.75 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на IONX?
IONX достигна ATL цена от 0.00082139 USD.
Какъв е обемът на търговията на IONX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за IONX е -- USD.
Ще се повиши ли IONX тази година?
IONX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за IONX за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Charged Particles (IONX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

