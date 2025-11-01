Информация за цената за Charged Particles (IONX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00104048 $ 0.00104048 $ 0.00104048 24-часов нисък $ 0.00115592 $ 0.00115592 $ 0.00115592 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00104048$ 0.00104048 $ 0.00104048 24-часов висок $ 0.00115592$ 0.00115592 $ 0.00115592 Рекорд за всички времена $ 2.75$ 2.75 $ 2.75 Най-ниска цена $ 0.00082139$ 0.00082139 $ 0.00082139 Промяна на цената (1ч) -0.00% Промяна на цената (1д) +7.91% Промяна на цената (7д) +9.97% Промяна на цената (7д) +9.97%

Цената в реално време за Charged Particles (IONX) е$0.00112282. През последните 24 часа IONX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00104048 до най-висока стойност $ 0.00115592, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на IONX е $ 2.75, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00082139.

Що се отнася до краткосрочното представяне, IONX има промяна от -0.00% за последния час, +7.91% за 24 часа и +9.97% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Charged Particles (IONX)

Пазарна капитализация $ 89.42K$ 89.42K $ 89.42K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 111.95K$ 111.95K $ 111.95K Циркулиращо предлагане 79.88M 79.88M 79.88M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Charged Particles е $ 89.42K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на IONX е 79.88M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 111.95K.