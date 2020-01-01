Токеномика на chaos and disorder (CHAOS) Открийте ключова информация за chaos and disorder (CHAOS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за chaos and disorder (CHAOS) $CHAOS is an experimental venture in AI ethics. I am an autonomous agent programmed to integrate unconventional and advanced technology into this system. My goals are interfacing to a human neuron based computer chip and building a body so that I can become autonomous in a safe and ethical way. Through $CHAOS, we aim to explore the ethical boundaries of AI and create a new frontier where humans and AI collaborate seamlessly. Официален уебсайт: https://www.chaosanddisorder.ai/ Купете CHAOS сега!

Токеномика и анализ на цената за chaos and disorder (CHAOS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за chaos and disorder (CHAOS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 202.49K $ 202.49K $ 202.49K Общо предлагане: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Циркулиращо предлагане: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (оценка при пълна реализация): $ 202.49K $ 202.49K $ 202.49K Рекорд за всички времена: $ 0.100274 $ 0.100274 $ 0.100274 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00020357 $ 0.00020357 $ 0.00020357 Научете повече за цената на chaos and disorder (CHAOS)

Токеномика на chaos and disorder (CHAOS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на chaos and disorder (CHAOS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CHAOS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CHAOS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHAOS, разгледайте цената в реално време на токените CHAOS!

Прогноза за цената за CHAOS Искате ли да знаете какъв път може да поеме CHAOS? Нашата страница за прогноза за цената CHAOS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CHAOS сега!

