Токеномика на Champignons of Arborethia (CHAMPZ) Открийте ключова информация за Champignons of Arborethia (CHAMPZ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Champignons of Arborethia (CHAMPZ) A browser based RPG with well designed Play to Earn (P2E) and Play to Burn (P2B) mechanics. Token gated access via $CHAMPZ Официален уебсайт: https://champz.world Бяла книга: https://docs.champz.world Купете CHAMPZ сега!

Токеномика и анализ на цената за Champignons of Arborethia (CHAMPZ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Champignons of Arborethia (CHAMPZ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 320.57K $ 320.57K $ 320.57K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 320.57K $ 320.57K $ 320.57K Рекорд за всички времена: $ 0.00943234 $ 0.00943234 $ 0.00943234 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00032076 $ 0.00032076 $ 0.00032076 Научете повече за цената на Champignons of Arborethia (CHAMPZ)

Токеномика на Champignons of Arborethia (CHAMPZ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Champignons of Arborethia (CHAMPZ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CHAMPZ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CHAMPZ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHAMPZ, разгледайте цената в реално време на токените CHAMPZ!

Прогноза за цената за CHAMPZ Искате ли да знаете какъв път може да поеме CHAMPZ? Нашата страница за прогноза за цената CHAMPZ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CHAMPZ сега!

