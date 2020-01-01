Токеномика на CHAISavings (CHAI) Открийте ключова информация за CHAISavings (CHAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CHAISavings (CHAI) CHAI started as a meme token but has evolved into a project creating AI agents with real use cases , open-sourcing tools , and enabling easier agent creation. Agent Swarm Our agents learn and interact in a swarm. More are coming soon—follow us on X to see them in action! Our Vision We’re building a platform to: Create useful AI agents. Simplify agent creation. Open-source tooling and infrastructure. Официален уебсайт: https://chai.fun/ Купете CHAI сега!

Токеномика и анализ на цената за CHAISavings (CHAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CHAISavings (CHAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 142.50K Общо предлагане: $ 999.99M Циркулиращо предлагане: $ 999.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 142.50K Рекорд за всички времена: $ 0.00852492 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.0001425 Научете повече за цената на CHAISavings (CHAI)

Токеномика на CHAISavings (CHAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CHAISavings (CHAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CHAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CHAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHAI, разгледайте цената в реално време на токените CHAI!

Прогноза за цената за CHAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме CHAI? Нашата страница за прогноза за цената CHAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CHAI сега!

