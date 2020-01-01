Токеномика на Chainpal (CPAL)
Информация за Chainpal (CPAL)
Welcome to Chainpal, a Telegram-based trading bot to snipe new tokens and trade existing ones that are already live with unparalleled safety and speed in addition to being the only bot on the market that allows for custom trading strategies and text to trade AI integration which allows for multiple trade conditions to be executed with just one prompt and trade based on Market Cap, Price and percentages.
Chainpal allows you to trade on the go right from your Telegram account without the need to connect your wallet to slow DEX UI's and then wait to confirm trades through your wallet. With this powerful tool you can preset values like slippage, gas and auto-approve transactions to trade with lightning speed.
With our novel Simulator and anti-rug features powered by 5 unique and reputable Scanners integrated right into the core of our trading systems and encrypted user info fortified by 2FA logins, Chainpal has been built with security in mind, filling the current flaws in the market.
Токеномика и анализ на цената за Chainpal (CPAL)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Chainpal (CPAL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Chainpal (CPAL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Chainpal (CPAL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой CPAL токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой CPAL токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.