Информация за цената за Chain Talk Daily (CTD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00415884$ 0.00415884 $ 0.00415884 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.58% Промяна на цената (1д) +2.20% Промяна на цената (7д) -39.19% Промяна на цената (7д) -39.19%

Цената в реално време за Chain Talk Daily (CTD) е--. През последните 24 часа CTD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CTD е $ 0.00415884, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CTD има промяна от +0.58% за последния час, +2.20% за 24 часа и -39.19% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Chain Talk Daily (CTD)

Пазарна капитализация $ 175.38K$ 175.38K $ 175.38K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 175.38K$ 175.38K $ 175.38K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Chain Talk Daily е $ 175.38K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CTD е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 175.38K.