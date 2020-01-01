Токеномика на Chain of Legends (CLEG) Открийте ключова информация за Chain of Legends (CLEG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Chain of Legends (CLEG) Chain of Legends is a play-to-earn NFT game that you can: 1- Buy a land, build a CLEG token mine and start earning game tokens. 2- Directly sell tokens in exchanges or expand your empire by creating a Stone mine and an Iron mine to generate the resources that you need for your progress. 3- Build barracks and train troops. Explore the world, find dungeons, Kill monsters and collect treasuries. Troops gain experience and levels in every battle and adventure. 4- Fight with other players to occupy the treasure island and collect treasures. And defend the island you have occupied from other players' invasion. Fights are automated. Each user can use a strategy and set the formation of troops before the fight. And watch the battle replay. 5- There is a Marketplace where users can trade resources, troops, and lands. 6- Free to Play: Each user can get a free mine and land with low mining speed and capacity. And also by a referral program. Официален уебсайт: https://chainoflegends.com/ Купете CLEG сега!

Токеномика и анализ на цената за Chain of Legends (CLEG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Chain of Legends (CLEG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 28.56K $ 28.56K $ 28.56K Общо предлагане: $ 623.57M $ 623.57M $ 623.57M Циркулиращо предлагане: $ 68.33M $ 68.33M $ 68.33M FDV (оценка при пълна реализация): $ 260.66K $ 260.66K $ 260.66K Рекорд за всички времена: $ 0.199246 $ 0.199246 $ 0.199246 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00041801 $ 0.00041801 $ 0.00041801 Научете повече за цената на Chain of Legends (CLEG)

Токеномика на Chain of Legends (CLEG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Chain of Legends (CLEG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CLEG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CLEG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CLEG, разгледайте цената в реално време на токените CLEG!

Прогноза за цената за CLEG Искате ли да знаете какъв път може да поеме CLEG? Нашата страница за прогноза за цената CLEG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CLEG сега!

