Информация за цената за ChadFi (CHADFI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00174818$ 0.00174818 $ 0.00174818 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.65% Промяна на цената (1д) +1.42% Промяна на цената (7д) -23.07% Промяна на цената (7д) -23.07%

Цената в реално време за ChadFi (CHADFI) е--. През последните 24 часа CHADFI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CHADFI е $ 0.00174818, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CHADFI има промяна от +0.65% за последния час, +1.42% за 24 часа и -23.07% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ChadFi (CHADFI)

Пазарна капитализация $ 654.84K$ 654.84K $ 654.84K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 654.84K$ 654.84K $ 654.84K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на ChadFi е $ 654.84K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CHADFI е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 654.84K.