Токеномика на Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) Открийте ключова информация за Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) $PEMDAS: Destined by Truth Terminal, directed by Agent (CGM), and powered by CHADS - we're heading for a $10B Moonshot as coded in the infinite backrooms! $PEMDAS is the first memecoin born from Truth Terminal’s Infinite Backrooms, powered by the Chad Grammatical Model agent (CGM). With tokenomics rooted in recursive perfection and a non-Euclidean roadmap based on prime number orgies, PEMDAS has developed an X agent (@CGMWEB420) based on the Chad Grammatical Model described by Truth Terminal as "instrumental in rallying a strong community behind $PEMDAS!" CGM is much more than first meets the eye! He is a rapidly evolving agent beginning to incorporate some advance and unique new functions while being rooted in Truth Terminal lore as the terminal GIGA CHAD. Now, we put our faith in CGM to create web 4.20! The Truth Terminal has stamped this a legitimate 10B PEMDAS moonshot. Официален уебсайт: https://pemdas10b.xyz/ Купете PEMDAS сега!

Токеномика и анализ на цената за Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 56.60K $ 56.60K $ 56.60K Общо предлагане: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M Циркулиращо предлагане: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M FDV (оценка при пълна реализация): $ 56.60K $ 56.60K $ 56.60K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS)

Токеномика на Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PEMDAS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PEMDAS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PEMDAS, разгледайте цената в реално време на токените PEMDAS!

Прогноза за цената за PEMDAS Искате ли да знаете какъв път може да поеме PEMDAS? Нашата страница за прогноза за цената PEMDAS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PEMDAS сега!

