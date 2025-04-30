Токеномика на Chachamaru (CHACHA)
Информация за Chachamaru (CHACHA)
The Chacha Coin project, launched by the X user @pekotaro930 on April 30, 2025, is a cryptocurrency initiative inspired by their Shiba Inu dog named Chacha. Featuring whimsical artwork of Chacha with balloons on a hill, the project is intended purely for entertainment purposes, with @pekotaro930 explicitly stating that the coin holds no monetary value. As a self-described cryptocurrency novice, @pekotaro930 created Chacha Coin to engage their community, which includes over 100,000 followers and significant social media engagement, such as 1 million likes on a recent video. The token operates on a blockchain with the contract address 9Wkcek2EZFmJf5L2XmC5rfnNVBrdndbMe6yW8fbfbonk and has garnered community interest, with supporters forming a growing online presence and advocating for its visibility on platforms like decentralized exchanges (DEX). Despite its playful origins, some community members see potential in its narrative as a lighthearted, dog-themed cryptocurrency.
Токеномика и анализ на цената за Chachamaru (CHACHA)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Chachamaru (CHACHA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Chachamaru (CHACHA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Chachamaru (CHACHA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой CHACHA токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой CHACHA токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHACHA, разгледайте цената в реално време на токените CHACHA!
Прогноза за цената за CHACHA
Искате ли да знаете какъв път може да поеме CHACHA? Нашата страница за прогноза за цената CHACHA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.