Токеномика на cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Открийте ключова информация за cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives. Официален уебсайт: https://www.cygnus.finance/ Бяла книга: https://wiki.cygnus.finance/whitepaper Купете CGETH.HASHKEY сега!

Токеномика и анализ на цената за cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 819.37M $ 819.37M $ 819.37M Общо предлагане: $ 199.93K $ 199.93K $ 199.93K Циркулиращо предлагане: $ 199.93K $ 199.93K $ 199.93K FDV (оценка при пълна реализация): $ 819.37M $ 819.37M $ 819.37M Рекорд за всички времена: $ 4,102.39 $ 4,102.39 $ 4,102.39 Най-ниска стойност за целия период: $ 1,430.7 $ 1,430.7 $ 1,430.7 Текуща цена: $ 4,098.33 $ 4,098.33 $ 4,098.33 Научете повече за цената на cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY)

Токеномика на cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CGETH.HASHKEY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CGETH.HASHKEY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CGETH.HASHKEY, разгледайте цената в реално време на токените CGETH.HASHKEY!

Прогноза за цената за CGETH.HASHKEY Искате ли да знаете какъв път може да поеме CGETH.HASHKEY? Нашата страница за прогноза за цената CGETH.HASHKEY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CGETH.HASHKEY сега!

