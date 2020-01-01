Токеномика на CFGI (CFGI) Открийте ключова информация за CFGI (CFGI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CFGI (CFGI) CFGI.io is a crypto trading platform based around it's very own unique version of the Crypto Fear & Greed Index. Our unique algorithms powered by AI allow for smaller and more volatile currencies and projects to be tracked more accurately on multiple timeframes. The Fear & Greed Index is a huge data collecting and creating system for all major crypto currencies. We plan to use this ever growing data to build our own AI Agents, Robots, let other companies and projects build ontop of our data, and continue to build our platform to become an all-in-one stop for all crypto investors, traders and hodlers. $CFGI is the native currency for the CFGI.io platform. Our mission is to provide accurate, real-time indicators that empower traders to make informed decisions. We aim to create a reliable platform that harnesses advanced algorithms and cutting edge technology to analyze market trends and predict its directions. Our goal is to foster a community of informed and confident traders that can navigate markets with precision and success. Официален уебсайт: https://cfgi.io/ Купете CFGI сега!

Токеномика и анализ на цената за CFGI (CFGI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CFGI (CFGI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.80M $ 8.80M $ 8.80M Общо предлагане: $ 8.19B $ 8.19B $ 8.19B Циркулиращо предлагане: $ 8.19B $ 8.19B $ 8.19B FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.80M $ 8.80M $ 8.80M Рекорд за всички времена: $ 0.00177275 $ 0.00177275 $ 0.00177275 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00107461 $ 0.00107461 $ 0.00107461 Научете повече за цената на CFGI (CFGI)

Токеномика на CFGI (CFGI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CFGI (CFGI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CFGI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CFGI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CFGI, разгледайте цената в реално време на токените CFGI!

Прогноза за цената за CFGI Искате ли да знаете какъв път може да поеме CFGI? Нашата страница за прогноза за цената CFGI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CFGI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!