Информация за цената за CF Large Cap Index (LCAP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 10.57 $ 10.57 $ 10.57 24-часов нисък $ 11.27 $ 11.27 $ 11.27 24-часов висок 24-часов нисък $ 10.57$ 10.57 $ 10.57 24-часов висок $ 11.27$ 11.27 $ 11.27 Рекорд за всички времена $ 13.34$ 13.34 $ 13.34 Най-ниска цена $ 10.29$ 10.29 $ 10.29 Промяна на цената (1ч) -0.32% Промяна на цената (1д) +1.37% Промяна на цената (7д) -1.46% Промяна на цената (7д) -1.46%

Цената в реално време за CF Large Cap Index (LCAP) е$10.88. През последните 24 часа LCAP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 10.57 до най-висока стойност $ 11.27, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LCAP е $ 13.34, а най-ниската цена за всички времена е $ 10.29.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LCAP има промяна от -0.32% за последния час, +1.37% за 24 часа и -1.46% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CF Large Cap Index (LCAP)

Пазарна капитализация $ 6.08M$ 6.08M $ 6.08M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.08M$ 6.08M $ 6.08M Циркулиращо предлагане 557.67K 557.67K 557.67K Общо предлагане 557,673.6562449749 557,673.6562449749 557,673.6562449749

Текущата пазарна капитализация на CF Large Cap Index е $ 6.08M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LCAP е 557.67K, като общото предлагане е 557673.6562449749. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.08M.