Цената в реално време на CF Large Cap Index днес е 10.88 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за LCAP към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на LCAP в MEXC сега.

CF Large Cap Index цена (LCAP)

Не се намира в списъка

1 LCAP към USD - цена в реално време:

$10.88
$10.88$10.88
+1.30%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията.
USD
CF Large Cap Index (LCAP) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:42:30 (UTC+8)

Информация за цената за CF Large Cap Index (LCAP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 10.57
$ 10.57$ 10.57
24-часов нисък
$ 11.27
$ 11.27$ 11.27
24-часов висок

$ 10.57
$ 10.57$ 10.57

$ 11.27
$ 11.27$ 11.27

$ 13.34
$ 13.34$ 13.34

$ 10.29
$ 10.29$ 10.29

-0.32%

+1.37%

-1.46%

-1.46%

Цената в реално време за CF Large Cap Index (LCAP) е$10.88. През последните 24 часа LCAP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 10.57 до най-висока стойност $ 11.27, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LCAP е $ 13.34, а най-ниската цена за всички времена е $ 10.29.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LCAP има промяна от -0.32% за последния час, +1.37% за 24 часа и -1.46% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CF Large Cap Index (LCAP)

$ 6.08M
$ 6.08M$ 6.08M

--
----

$ 6.08M
$ 6.08M$ 6.08M

557.67K
557.67K 557.67K

557,673.6562449749
557,673.6562449749 557,673.6562449749

Текущата пазарна капитализация на CF Large Cap Index е $ 6.08M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LCAP е 557.67K, като общото предлагане е 557673.6562449749. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.08M.

История на цените за CF Large Cap Index (LCAP) USD

През днешния ден промяната в цената на CF Large Cap Index към USD беше $ +0.146819.
През последните 30 дни промяната в цената на CF Large Cap Index към USD беше $ -1.2304344320.
През последните 60 дни промяната в цената на CF Large Cap Index към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на CF Large Cap Index към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.146819+1.37%
30 дни$ -1.2304344320-11.30%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е CF Large Cap Index (LCAP)

The CF Large Cap Index (LCAP )is a diversified onchain index of the largest, most liquid crypto assets. Its goal is to represent approximately 95% of the total market capitalization of the investable digital asset universe.

LCAP provides diversified exposure to multiple assets within a single product. It is rebalanced quarterly, following the methodology of CF Benchmarks, a leading regulated digital asset index provider, to maintain consistent and representative market exposure.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

CF Large Cap Index (LCAP) ресурс

Бяла книга
Официален уеб сайт

Прогноза за цената за CF Large Cap Index (USD)

Колко ще струва CF Large Cap Index (LCAP) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от CF Large Cap Index (LCAP) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за CF Large Cap Index.

Проверете прогнозата за цената за CF Large Cap Index сега!

LCAP към местни валути

Токеномика на CF Large Cap Index (LCAP)

Разбирането на токеномиката на CF Large Cap Index (LCAP) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените LCAP сега!

Хората също питат: Други въпроси относно CF Large Cap Index (LCAP)

Колко струва CF Large Cap Index (LCAP) днес?
Цената в реално време на LCAP в USD е 10.88 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на LCAP към USD?
Текущата цена на LCAP към USD е $ 10.88. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на CF Large Cap Index?
Пазарната капитализация за LCAP е $ 6.08M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на LCAP?
Циркулиращото предлагане на LCAP е 557.67K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на LCAP?
LCAP постигна ATH цена от 13.34 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на LCAP?
LCAP достигна ATL цена от 10.29 USD.
Какъв е обемът на търговията на LCAP?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за LCAP е -- USD.
Ще се повиши ли LCAP тази година?
LCAP може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за LCAP за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:42:30 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за CF Large Cap Index (LCAP)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

