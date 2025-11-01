Информация за цената за Ceylon (RS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000104 $ 0.00000104 $ 0.00000104 24-часов нисък $ 0.00000106 $ 0.00000106 $ 0.00000106 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000104$ 0.00000104 $ 0.00000104 24-часов висок $ 0.00000106$ 0.00000106 $ 0.00000106 Рекорд за всички времена $ 0.0000061$ 0.0000061 $ 0.0000061 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.38% Промяна на цената (1д) -1.56% Промяна на цената (7д) -25.54% Промяна на цената (7д) -25.54%

Цената в реално време за Ceylon (RS) е$0.00000104. През последните 24 часа RS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000104 до най-висока стойност $ 0.00000106, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RS е $ 0.0000061, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RS има промяна от +0.38% за последния час, -1.56% за 24 часа и -25.54% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ceylon (RS)

Пазарна капитализация $ 4.15M$ 4.15M $ 4.15M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.15M$ 4.15M $ 4.15M Циркулиращо предлагане 4.00T 4.00T 4.00T Общо предлагане 3,999,889,778,606.749 3,999,889,778,606.749 3,999,889,778,606.749

Текущата пазарна капитализация на Ceylon е $ 4.15M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RS е 4.00T, като общото предлагане е 3999889778606.749. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.15M.