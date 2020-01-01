Токеномика на CertaiK by Virtuals (CERTAI) Открийте ключова информация за CertaiK by Virtuals (CERTAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CertaiK by Virtuals (CERTAI) CertaiK is a smart contract auditing agent built on Virtuals. It can provide direct audits on Solidity or Rust code through our web app on top of providing security analysis and live audits for trending projects on Twitter. We want to make smart contract auditing more accessible and equitable for everyone by providing free AI audits through CertaiK along with it's associated platforms. The movement to bring smart contract exploits to zero through 24/7 auditing and monitoring of on-chain security begins with CertaiK. Официален уебсайт: https://www.certaik.xyz/ Купете CERTAI сега!

Токеномика и анализ на цената за CertaiK by Virtuals (CERTAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CertaiK by Virtuals (CERTAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 558.46K $ 558.46K $ 558.46K Общо предлагане: $ 997.20M $ 997.20M $ 997.20M Циркулиращо предлагане: $ 997.20M $ 997.20M $ 997.20M FDV (оценка при пълна реализация): $ 558.46K $ 558.46K $ 558.46K Рекорд за всички времена: $ 0.01099858 $ 0.01099858 $ 0.01099858 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00056006 $ 0.00056006 $ 0.00056006 Научете повече за цената на CertaiK by Virtuals (CERTAI)

Токеномика на CertaiK by Virtuals (CERTAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CertaiK by Virtuals (CERTAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CERTAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CERTAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CERTAI, разгледайте цената в реално време на токените CERTAI!

Прогноза за цената за CERTAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме CERTAI? Нашата страница за прогноза за цената CERTAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CERTAI сега!

